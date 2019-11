Eni gas e luce acquisisce il 70% di Evolvere

Eni

(Teleborsa) -allarga il perimetro. La società controllata al 100% da, ha oggi sottoscritto un accordo con, azionista di maggioranza di, che consente a Eni gas e luce didi Evolvere S.p.A., con la possibilità di acquisire successivamente il restante 30% della società a condizioni già concordate fra le parti.L’operazione, che sarà perfezionata al ricevimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ha una valenza strategica per Eni gas e luce, che diventa leader nella generazione distribuita di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici in Italia, in linea con la mission di Eni, che punta a creare valore attraverso la transizione energetica.Con l’acquisizione di Evolvere, Eni gas e luce, leader nella commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche con 8 milioni di clienti in Italia, rafforza la promessa di accompagnare i propri clienti nel fare un miglior uso dell’energia per usarne meno. Questa acquisizione segue di poche settimane l’ingresso di Eni gas e luce nel mercato della e-mobility, attraverso il lancio di una gamma di soluzioni di ricarica domestica e business per i veicoli elettrici.Evolvere è leader nel settore della generazione distribuita in Italia con circa 11.000 impianti fotovoltaici in gestione, di cui circa 8.000 impianti di proprietà installati presso clienti domestici e business, per una potenza complessiva di circa 58MW. L’offerta della società comprende la vendita, l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo per clienti residenziali e business con potenze fino a 20 KW.