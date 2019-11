Mittel compra il 90% di Ciesse Piumini

Mittel

(Teleborsa) -riprende piede nel settore dell'abbigliamento. Il Gruppo ha infatti reso notaIla quali si aggiungono 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing.L'investimento sarà interamente finanziato con mezzi propri e, in funzione dei risultati di Ciesse Piumini nei prossimi esercizi, gli accordi sottoscritti prevedono un potenziale earn out a favore del venditore stimato ad oggi in massimi 3,9 milioni.La società acquisita prevede di- dichiara il Dott. Marco Colacicco Presidente del Comitato Esecutivo di Mittelè coerente con il nostro piano strategico e con il progetto diL'acquisizione di Ciesse Piumini si inserisce infatti nel portafoglio di Mittel che ad oggi conta partecipazioni nei settori dell'Arredobagno di alta gamma, delle Residenza Sanitarie Assistenziali e Automotive. Per le nostre società vogliamo essere un motore di sviluppo svolgendo un ruolo che va al di là del solo supporto finanziario in un’ottica di partnership industriali di medio lungo termine. Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del fatturato consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla società".