Smart Capital acquista il 48,9% del capitale di Officina Ci-Esse

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, annuncia larealtà attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione. Il, con perfezionamento atteso entro l’esercizio in corso. L’operazione sarà finanziata con risorse proprie.L’operazione, coerentemente con la strategia annunciata da Smart Capital in fase di IPO, è volta allain grado di aggregare eccellenze italiane attive nel campo della meccanica con l’obiettivo di creare un player italiano che possa svolgere il ruolo di consolidatore in un mercato caratterizzato da elevata frammentazione.specializzata nella, integrando le tecnologie di manifattura additiva con le tecniche tradizionali di lavorazione come fresatura, tornitura ed elettroerosione. Fondata nel 1978, Ciesse vanta oltre 40 anni di esperienza al servizio di settori quali racing, militare, aerospaziale, aviazione e produzione di stampi. È presente anche negli USA, a Houston, attraverso Powderpart Inc., società produttiva e trasformativa, dedicata al mercato nord-americano e interamente controllata.Nel corso del 2024, Ciesse ha conseguito ricavi consolidati pari a circa Euro 8,0 milioni con un EBITDA consolidato adjusted pari a circa Euro 1,5 milioni e una posizione finanziaria netta adjusted consolidata al 31 dicembre 2024 di circa Euro 2,4 milioni.della Target è pari a circa