Saudi Aramco, parte il collocamento: "solo" 1.700 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Meno delle stime iniziali, ma è comunque un picco assoluto. Si tratta del valore record assegnato allo sbarco in Borsa di Saudi Aramco. Ilcon una quotazione fissata a 1.700 miliardi di dollari.Il gruppo, controllato dal regime saudita, ha reso noti i dettagli dell' IPO : che si conferma la più grande del mondo, nonostante sia, inizialmente fissato a 2 mila miliardi.in un'offerta pubblica del valore di 24-25,6 miliardi di dollari.Ilè stato fissato all'interno di un range compreso tra 30 e 32 riyal (8-8,5 dollari).L'offerta si chiuderà il 28 novembre nel caso gli investitori retail ed il 4 dicembre per gli istituzionali.Il, ha ricordato che l'IPO "è una tappa significativa nella storia della società e un progresso importante per la realizzazione di Vision 2030, il piano del regno per una diversificazione ed una crescita economica sostenibile". Il collocamento azionario infatti fa parte della grande riforma annunciata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, che punta ad una crescita sostenibile e ad un mix energetico composto da idrocarburi ed energie rinnovabili.