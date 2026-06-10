Supermicro raccoglierà 7 miliardi di dollari per finanziare ordini AI

(Teleborsa) - Super Micro Computer , produttore statunitense di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, storage e 5G/Edge computing, ha annunciato una serie di operazioni di finanziamento azionario e collegate ad azioni per un importo complessivo previsto di 7 miliardi di dollari, nell'ambito del suo piano per finanziare l'acquisto di componenti necessari a soddisfare gli ordini di intelligenza artificiale ricevuti nelle ultime settimane per i suoi server avanzati per l'IA.



Le offerte proposte consistono in: offerte pubbliche sottoscritte per un valore di 5 miliardi di dollari, composte da 1,25 miliardi di dollari di azioni ordinarie e 3,75 miliardi di dollari di certificati di deposito; e programma di offerta sul mercato di azioni ordinarie fino a 2 miliardi di dollari, il cui inizio è previsto non prima del terzo trimestre del 2026.



La società intende utilizzare una parte dei proventi netti per finanziare l'acquisto di componenti necessari a soddisfare gli ordini, pari a circa 39 miliardi di dollari, ricevuti nelle ultime settimane da oltre 20 clienti per i suoi server AI avanzati, incluse le soluzioni Data Center Building Block Solutions, che la società prevede di evadere nei prossimi trimestri. Inoltre, potrà utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalle offerte per altre finalità aziendali generali, tra cui il rimborso del debito, l'incremento del capitale circolante e le spese in conto capitale.

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