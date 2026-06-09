SpaceX, ordini già sovrabbondanti: si va verso chiusura raccolta anticipata

(Teleborsa) - L'IPO di SpaceX
è già ampiamente sovrascritta ancor prima della chiusura del book building. Secondo Bloomberg, le banche coordinatrici – un consorzio di 23 istituti guidato da Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan – chiuderanno la raccolta
degli ordini istituzionali nella serata di mercoledì 11 giugno
, alcune ore prima del previsto, per poi avviare le negoziazioni sul Nasdaq il 12 giugno con il ticker SPCX.
A sostenere l'interesse degli investitori concorrono le attività storiche in lanci spaziali
e Starlink
– che nel 2025 ha generato ricavi per 11,4 miliardi (+49,8%) e utile operativo di 4,4 miliardi – nonché la crescente esposizione all'AI: SpaceX ha siglato accordi con Alphabet per pagamenti fino a 920 milioni di dollari al mese per servizi legati all'ecosistema Gemini e con Anthropic. Fino al 30% delle azioni potrebbe essere destinato agli investitori retail, quota eccezionalmente elevata per un'operazione di questa dimensione.
L'analisi dei fondamentali presenta comunque criticità significative
. Nel 2025 SpaceX ha registrato una perdita netta
di 4,94 miliardi di dollari
a fronte di ricavi per 18,67 miliardi (+33%), con una perdita operativa di 2,59 miliardi. Nel solo primo trimestre 2026 la perdita netta è stata di 4,28 miliardi. Il disavanzo accumulato al 31 marzo 2026 ammonta a 41,3 miliardi. Il prospetto avverte esplicitamente: "Potremmo non raggiungere o, se raggiungere, mantenere la redditività in futuro".
Intanto, S&P Dow Jones Indices ha confermato
che non derogherà ai requisiti di accesso all'S&P 500
, che richiedono redditività GAAP: SpaceX ne è quindi esclusa. Sul fronte della governance
, dopo l'IPO Musk deterrà circa l'82,4% dei diritti di voto grazie alle azioni di Classe B (10 voti ciascuna), con la possibilità di eleggere il 51% del board e di non poter essere rimosso contro la sua volontà. "L'entusiasmo va sempre accompagnato dalla disciplina", ha commentato
il professor Stefano Mengoli
dell'Università di Bologna.
SpaceX si presenta come "l'unica azienda a costruire l'infrastruttura hardware e software integrata del futuro nei settori dello spazio
, della connettività
e dell'intelligenza artificiale
". Dal 2023 lancia oltre l'80% della massa mondiale in orbita ogni anno con un tasso di successo superiore al 99%. Starlink serve milioni di clienti in 164 paesi con circa 9.600 satelliti. L'acquisizione di xAI nel 2026 aggiunge il modello Grok e un'infrastruttura di calcolo AI in rapida espansione, con l'obiettivo di estenderla allo spazio. Il programma Starship assorbe ingenti investimenti in R&S (3 miliardi nel 2025) per rivoluzionare i lanci in termini di riutilizzabilità e capacità di carico.
SpaceX colloca 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso di 135 dollari ciascuna – scelta quasi senza precedenti per IPO di questa dimensione, che di norma annunciano una forchetta – per una raccolta di 75 miliardi di dollari
e una capitalizzazione di circa 1.770 miliardi
. Se il consorzio eserciterà integralmente l'opzione greenshoe
su ulteriori 83,3 milioni di azioni entro 30 giorni, la raccolta salirebbe a 86,2 miliardi e la valutazione a 2.000 miliardi
, superando Saudi Aramco (29,4 miliardi nel 2019) e Alibaba (22 miliardi nel 2014) come la più grande IPO della storia.(Foto: SpaceX su Unsplash)