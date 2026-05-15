Japan Post punta a 700 miliardi di yen di utile entro il 2029 e avvia buyback da 150 miliardi

(Teleborsa) - Japan Post Holdings
ha annunciato l'obiettivo di raggiungere un utile netto di gruppo fino a 700 miliardi di yen e un ritorno sul capitale (ROE) del 7% nell’esercizio fiscale che terminerà a marzo 2029, secondo il nuovo piano triennale. Il target si confronta con un utile netto di 374,6 miliardi di yen e un ROE
del 4,5% registrati nell’anno chiuso al 31 marzo, secondo i dati della società.
Il gruppo giapponese punta a rafforzare la redditività delle attività finanziarie e immobiliari, in un contesto segnato dal progressivo calo della popolazione del Paese.
Japan Post ha inoltre comunicato l’intenzione di avviare un programma di riacquisto di azioni
fino a 150 miliardi di yen, pari a circa il 3,6% del capitale.