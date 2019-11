A.S.. Roma conferma esistenza trattative acquisto. Titolo inarrestabile

A.S. Roma

(Teleborsa) - L', conferma l'esistenza di trattative volte all'ingresso nell'azionariato del club giallo-rosso da parte di potenziali investitori di cui non rivela il nome. La precisazione, sollecitata dalla Consob, è giunta alla fine di una giornata intensa per il titolo A.S. Roma in Borsa, dove ha chiuso gli scambi in rialzo di oltre il 16%.I rumors circolati oggi parlavano di un possibile ingresso nel capitale del miliardario texano Dan Friedkin, mediante sottoscriz9ione di un aumento di capitale da 150 milioni."AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC".In Borsa e su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6153 Euro. Rischio di discesa fino a 0,5363 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6943.