GM fa causa a FCA: "Tangenti a UAW per forzare fusione"

(Teleborsa) -accusando il gruppo italiano di aver, il potente sindacato dei metalmeccanici americano perSecondo quanto riporta Bloomberg, GM si è rivolta a un tribunale federale del Michigan puntando il dito contro, come lo ha definito Craig Glidden, consulente generale di GM, ai giornalisti durante un briefing presso la sede centrale della società di Detroit.per indebolire le norme sul lavoro.In dettaglio,, morto lo scorso anno, di averper corrompere funzionari del potente sindacato dei metalmeccanici statunitensi durante le trattative sul contratto di lavoro fra Uaw e le tre case di Detroit fra il 2009 e il 2015.. "Possiamo solo presumere che sia per, afferma il gruppo in una nota."Intendiamocontro questae perseguire tutti i rimedi legali per rispondere", ha concluso FCA.La notizia ha avuto undi entrambi le case costruttrici:, più pesante il tonfo di