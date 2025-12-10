Milano 16:56
Planetel, stipulato atto di fusione delle controllate Trivenet e Connetical: nasce Planetel Nordest

(Teleborsa) - Planetel, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver stipulato oggi l’atto di fusione per incorporazione di Connetical in Trivenet, entrambe controllate al 100% dalla società. La fusione, deliberata dalle assemblee delle due società lo scorso 5 novembre, rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del gruppo volto a semplificarne la struttura operativa.

L’operazione è stata effettuata in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2026, mentre quelli civilistici avranno efficacia dalla data di iscrizione dell’atto nel Registro imprese, prevista entro il 31 dicembre 2025.

A seguito della fusione, Trivenet assumerà dal 1° gennaio 2026 la nuova denominazione Planetel Nordest, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata Connetical.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
