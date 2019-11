CdM, Sanità: via libera a nuovo contratto nazionale

(Teleborsa) -Arriva ilal nuovoFinalmente più risorse per chi ogni giorno si prende cura della nostra Salute", lo ha scritto in un tweet ildopo che in Consiglio dei Ministri è arrivato il semaforo verde al"È un risultato per cui abbiamo molto lavorato, di concerto col Ministero della Salute, e che– spiegano fonti del Dipartimento funzione pubblica – Un obiettivo raggiunto che ci consente di sostenere il rilancio del Servizio sanitario nazionale in un’otticaanche dal Segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn,“È stato un percorso tortuoso perché un contrattoha suscitato in questi mesi qualche difficoltà, ma l’impegno del Governo e delle Regioni consente dInoltre, prosegue il dirigente sindacale, “dobbiamo riconoscere il grande lavoro del Ministro della salute,, del Ministro della Pa,e del Presidente della Conferenza delle Regioni,per ridare un contratto in tempi rapidi a 130 mila professionisti. Ora attendiamo la convocazione per la sottoscrizione definitiva dopo la valutazione della Corte dei conti”.– E proprio restando in tema di sanità arriva una buona notizia, il, dopo Islanda, Norvegia, Olanda, Lussemburgo, Australia, Finlandia, Svizzera e Svezia. Questa la “certificazione” che arriva dalla prima analisi a livello nazionalepubblicata sulla rivistae coordinata dall’IRCCS Materno-Infantile