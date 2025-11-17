Promotica, via libera a delibera quadro per contratto di fornitura con parte correlata Coltellerie Berti

(Teleborsa) - Promotica
ha adottato una delibera quadro
ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica vigente tra la Società e la parte correlata Coltellerie Berti.
La delibera quadro ha ad oggetto la licenza d’uso del marchio “Coltellerie Berti”
nonché la fornitura
da parte di Coltellerie Berti di prodotti quali coltelli ed ogni altro ferro tagliente, nonché di oggetti, articoli, ornamenti e strumenti destinati all'uso anche professionale per la tavola e per la cucina, per l’importo complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di 7 milioni di euro (oltre IVA). Il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 15 novembre 2025 e fino al 15 novembre 2026.
In particolare, Promotica per le proprie attività promozionali, di loyalty e di programmi fedeltà intende avvalersi dei prodotti forniti da Coltellerie di Berti, contraddistinti dal marchio “Coltellerie Berti” di cui detiene la licenza d’uso. Il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati per Promotica e definiti nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle proprie campagne promozionali e dei propri programmi fedeltà e loyalty.
Coltellerie Berti è stata individuata quale parte correlata in quanto controllata da persona correlata a Promotica. Toscani Diego, infatti, è titolare del 77,13% di Promotica, tramite la società interamente patecipata Dieci.Sette, e al contempo titolare del 100% di Coltellerie Berti, tramite la società interamente partecipata Holding Italiana Tradizioni Associate. Toscani ricopre inoltre la carica di Presidente del Cda di Promotica e Vice-Presidente del Cda di Coltellerie Berti.
L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza.