Promotica, via libera a delibera quadro per contratto di fornitura con parte correlata Coltellerie Berti

Promotica

(Teleborsa) -haai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (OPC) di Promotica vigente tra la Società e la parte correlata Coltellerie Berti.La delibera quadro ha ad oggetto lanonché lada parte di Coltellerie Berti di prodotti quali coltelli ed ogni altro ferro tagliente, nonché di oggetti, articoli, ornamenti e strumenti destinati all'uso anche professionale per la tavola e per la cucina, per l’importo complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di 7 milioni di euro (oltre IVA). Il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 15 novembre 2025 e fino al 15 novembre 2026.In particolare, Promotica per le proprie attività promozionali, di loyalty e di programmi fedeltà intende avvalersi dei prodotti forniti da Coltellerie di Berti, contraddistinti dal marchio “Coltellerie Berti” di cui detiene la licenza d’uso. Il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati per Promotica e definiti nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle proprie campagne promozionali e dei propri programmi fedeltà e loyalty.Coltellerie Berti è stata individuata quale parte correlata in quanto controllata da persona correlata a Promotica. Toscani Diego, infatti, è titolare del 77,13% di Promotica, tramite la società interamente patecipata Dieci.Sette, e al contempo titolare del 100% di Coltellerie Berti, tramite la società interamente partecipata Holding Italiana Tradizioni Associate. Toscani ricopre inoltre la carica di Presidente del Cda di Promotica e Vice-Presidente del Cda di Coltellerie Berti.L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza.