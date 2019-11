Ex Ilva, Governo lavora a decreto mentre proseguono indagini a Taranto

(Teleborsa) - In attesa dell' incontro di stasera fra il Premier Giuseppe Conte ed i Mittal sul futuro dello, il governo prepara il, che potrebbe comprendere il ripristino dello, una revisione dele il coinvolgimento di, in cambio di garanzie occupazionali.- Sul fronte delle indagini, è in corso nello stabilimento siderurgico pugliese una, per accertare la situazione generale della fabbrica, le bonifiche ed attività di manutenzione finora eseguite e la sicurezza sul lavoro. L'indagine mira ad accertare, più nello specifico, se vi sia stato depauperamento di materie prime, se siano state eseguite manutenzioni o se gli impianti rappresentino un pericolo per i lavoratori. Unil cui spegnimento è stato rinviato dall'azienda su richiesta della Procura.- Uno scambio di atti istruttori è avvenuto tra le, che hanno avviato indagini parallele sul caso ArcelorMittal. Fonti giudiziarie Affermano che c'è "pieno coordinamento" fra le due Procure, che indagano su aspetti diversi della questione.A Taranto, prosegue ad oltranza per ilconsecutivo il, con un picchettaggio davanti alle portinerie dello stabilimento siderurgico di Taranto. Motivo della protesta è il, rispetto alle quali è guerra di numeri: mentre gli imprenditori parlano di "pochissimi" pagamenti Confindustria Taranto dipinge un quadro più roseo, auspicando il saldo integrale delle fatture scadute entro le prossime 24/48 ore.ha lanciato unattive nella subfornitura e nell'indotto ed ha sollecitato "misure urgenti per salvare aziende e posti di lavoro".