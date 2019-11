Editoria, 2019 anno nero per giornali e periodici

(Teleborsa) -. Lo afferma la Fenagi, l'associazione delle edicole aderente alla Confesercenti, sulla base dei dati pubblicati dagli uffici studi delle associazioni della filiera della carta."Quest'annodovrebbero assestarsi a", il dato peggiore degli ultimi cinque anni.Fenagi stima che "i. Per le, invece, prevede. Una riduzione marcata, con conseguenze su tutta la filiera dell'informazione, dalle redazioni alla rete di vendita, ormai in una situazione di crisi strutturale".I conti economici parlano chiaro:, e ormai sei edicole su 10 realizzano utili (ante imposte) di 10mila euro l'anno o meno". Dal 2013 - rende noto l'associazione - le rivendite "sono passate da 18.077 a 14.730. Un dato che include, oltre ai classici chioschi, anche i negozi e i pubblici esercizi che aggiungono all'attività prevalente la vendita di giornali. Le edicole vere e proprie, specializzate nella sola vendita di quotidiani e periodici, sono ormai appena 5mila: una rete che ormai è a rischio di chiusura irreversibile"."La situazione della rete di vendita è sempre più difficile - sottolinea il-.. E non è un problema dei soli edicolanti: il mercato della stampa si basa sulle vendite nelle edicole, senza queste sarà difficile salvarlo.- aggiunge Cartosio - bisogna defiscalizzare l'informazione e aprire agli edicolanti il regime forfettario, da cui sono ora esclusi. Occorre inoltre pensare anche alla definizione di un regime fiscale ad hoc, agevolato, per la vendita di quotidiani e periodici".