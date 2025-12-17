Milano 17:35
Simone: concluso il secondo periodo di esercizio dei Warrant 2023–2026, nessun Warrant esercitato
(Teleborsa) - Simone, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che si è concluso il Secondo Periodo di Esercizio dei “Warrant Simone 2023-2026”, codice ISIN IT0005573172, ricompreso tra il 2 e il 17 dicembre 2025 (estremi inclusi).

I portatori dei Warrant hanno avuto la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 4 (quattro) Warrant posseduti, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 2,42.

Nel corso di tale periodo nessun Warrant è stato esercitato; di conseguenza, alla data attuale risultano in circolazione n. 1.575.000 Warrant.

