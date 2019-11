Ex Ilva, incontro su pagamenti indotto, Emiliano: raggiunto accordo

ArcelorMittal

(Teleborsa) -scadute e non pagate alldello scaduto al 31 ottobre.E' quanto è emerso nel corso di un primo incontro nel siderurgicocon il capo del personale della multinazionalee altri dirigenti dello stabilimento, il presidente di Confindustria Taranto,, il Governatore pugliese, il sindacoe una delegazione diSecondoil problema dei mancati pagamenti. L'azienda nel corso della riunione avrebbe, fornito rassicurazioni sostenendo che, q domaniuando ci sarà ilalla presenza dell', partiranno gli avvisi di pagamento e inei confronti delle imprese coinvolte. Intanto le aziende, all'ottavo giorno di, attendevano risposte chiare minacciando diin fabbrica, con pesanti ripercussioni su impianti e produzione.dello scaduto al 31 ottobre. Significa che si allineano con i pagamenti", ha annunciatoal termine della riunione, sottolineando che l'incontro "si è concluso positivamente. Domani ne è previsto un altro qui per verificare, davanti ai nostri occhi, l'emissione dei bonifici"."Speriamo che tutto vada bene - ha proseguito Emiliano -: devo però dare atto che dopo la riunione di ieri e con la presa di posizione così severa e forte di tutte le imprese che rimangono unite e compatte,e questa sicuramente è una buona notizia. Quindipur sotto pressione a funzionare. Noi comunque non molliamo il presidio e domani, se verrà pagato il 100% dello scaduto al 31 ottobre, è chiaro che il blocco verrà rimosso e si ricomincerà a lavorare normalmente".Il Presidente della Regione ha quindi evidenziato come oggi l'azienda abbia preso "un impegno davanti al presidente della Regione, al sindaco e nei confronti del Governo, perché. Questa è una cosa importantissima. Ieri abbiamo evitato il blocco della produzione grazie alla responsabilità di tutte leil pagamento di debiti che erano scaduti da mesi". Secondo Emiliano "se si regolarizza tutto si ricomincia con maggiore serenità la trattativa che si sta svolgendo a Roma, e quindi. Resta il fatto che l'azienda poi deve continuare a pagare anche quello che scadrà nei prossimi mesi".Anche per"l'incontro è stato sicuramente positivo". Tuttavia, ha chiarito Marinaro, "il bilancio lo tracceremo domani alla luce della definizione dei pagamenti dell'indotto". La giornata, ha aggiunto, "è stata senz'altro positiva. Sicuramente la partecipazione delle istituzioni è stata importante e domani mi auguro di poter dire che sia stata risolutiva".Il confronto di oggi è arrivato dopo la telefonata fra l'Ad Morselli e il Governatore Emiliano nel corso della quale è stato deciso di fissare i due incontri per oggi e domani.