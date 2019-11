Clima, Descalzi (ENI): per Europa obiettivi 2030 raggiungibili

ENI

(Teleborsa) - L'Europa raggiungerà l'obiettivo di riduzione delle emissioni anche prima del 2030. Lo ha detto l'al forum ANSA invitando tutti a contribuire alla sostenibilità. "Per l'Europa gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni sono raggiungibili, anzi forse li raggiungerà prima di quella data. "Tutti parlano di sostenibilità e esser verdi diventa un fatto ideologico, ma non può essere sulle spalle di un'unica entità,".Quanto Libia, Descalzi parla situazione non buona e la definisce "una malattia cronica" sottolineando che è "essenziale risolverla perché". Secondo l'AD, una soluzione va trovata al di fuori della Libia con attenzione alla gente, bisogna "sedersi a parlare e non guardare a corto ma a lungo termine".