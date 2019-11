Enel, Starace: "Abbiamo scelto la strada del globale"

(Teleborsa) - "La dimensione globale è l'unica che conta se vogliamo essere redditizi. Siamo presenti nei mercati emergenti, in America Latina e stiamo incrementando la nostra presenza in Africa, in particolare nel nord del continente e nei paesi dell'Africa orientale come Zambia ed Etiopia, siamo presenti, inoltre, in Sud Africa e in Marocco e abbiamo fatto acquisizioni in India. Puntiamo ad aggiungere una o due geografie l'anno. Tra qualche anno prevediamo di espanderci anche nei mercati emergenti del Sud-est asiatico mentre non intendiamo investire in Cina". Lo ha dichiaratonel corso della conferenza stampa del