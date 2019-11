Enel riceve la sua prima "tripla A" da Msci ed entra nella top ten delle utility classificate

(Teleborsa) - Con la– uno dei principali fornitori di ricerche e dati che misurano le perfomance delle aziende sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) –"Il miglioramento del rating di Enel da parte di MSCI è il più importante traguardo raggiunto nel 2019 rispetto al nostro incessante lavoro sui rating ESG. Questo risultato rappresenta il culmine di un anno gratificante per il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, a testimonianza della validità della nostra strategia che vede la sostenibilità come un fattore chiave per la creazione di valore per il Gruppo – ha commentato l–. In particolareche, a loro volta, – ha spiegato l'Ad – legano direttamente i target di sostenibilità ai rendimenti finanziari, oltre ad essere stati nuovamente confermati nei principali indici globali di sostenibilità". Starace ha sottolineato, inoltre, come Enel, sempre nel 2019, sia stata "l'unica utility globale e l'unica società italiana ad aderire allarispondendo all'invito dela 30 influenti leader aziendali con l'obiettivo di cooperare nei prossimi due anni nell'area del finanziamento degli SDG".La tripla A assegnata ad Enel da MSCI – fa sapere la società in una nota – "è principalmente attribuibile alla grande crescita del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili, che ha portato l'azienda a diventare, e al recente impegno dell'azienda arispetto ai livelli del 2017, raggiungendo circa 125 g/kWh, come certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi)".Per quanto riguarda il rating delle altre società delconferma la "AA" del 2018 mentrepassano dal rating "BBB" dello scorso anno ad "A".Tra gli indici di sostenibilità che vedono la presenza di Enel figurano, inoltre, i