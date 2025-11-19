Milano 10:09
42.536 -0,71%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:09
9.538 -0,15%
Francoforte 10:09
23.130 -0,22%

Piazza Affari: rosso per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il comparto utility in Italia
Vendite diffuse sul settore utility italiano, che continua la giornata a 49.055,52 punti.
Condividi
```