Patuanelli non esclude ritorno all'IRI: "Se serve sì"

(Teleborsa) - ". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefanonel corso di un'audizione in Senato."Siamo pronti a farlo in un momento in cui èe la produzione industriale del Paese", ha aggiunto. Si torna, dunque, a parlare dell'l'protagonista dell'interventismo pubblico nell'economia tra il"Da un lato ci si dice che dobbiamodall'altro quando si pensa all'entrata dello Stato in certe tipologie di produzioni, a nazionalizzazioni, ci si dice:, ha sottolineato il Ministro pentastellato, che non ha affatto escluso questaspecie in un momento in cui suldell'esecutivo spiccano alcunicome ex-Ilva il cui futuro è tutto da scrivere.Le parole di Patuanelli, intanto, hanno incassato il plauso dellaTra l'altro, non più tardi di un mese fa, proprio il Segretario generale Maurizioaveva auspicato l'istituzione di