Astaldi, avviate attività propedeutiche cessione Terzo Ponte sul Bosforo

Astaldi

(Teleborsa) - A valle dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare,informa di avere avviato le attività propedeutiche alla cessione adelle proprie quote nell'asset relativo alla Concessionaria delL'accordo di cessione – valutato dal Tribunale, in sede di autorizzazione di un più ampio accordo transattivo con Ictas, come rispondente alla migliore tutela dei creditori nell'ambito della procedura di concordato che la Società ha in corso – va inquadrato nel contesto delle trattative finalizzate alla dismissione della concessione e prevede termini e condizioni coerenti con la proposta concordataria depositata dalla Società.