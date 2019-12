Mes, Centeno: nessuna ragione per riaprire il testo

(Teleborsa) - Ilchiude le porte a qualsiasi riapertura della discussione sul Mes, ilche sta infuocando il dibattito politico italiano. "Non vediamo ragione per cambiare il testo", ha affermato Centeno al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo, annunciando che ""."Sul Trattato MES abbiamo lavorato molto in questi anni e preso una decisione a giugno. Da allora è continuato il lavoro tecnico, e oggi faremo il punto, con la prospettiva di firmare le modifiche al Trattato all'inizio dell'anno prossimo", ha spiegato Centeno. "Stiamo discutendo di dettagli tecnici, l'accordo politico è stato raggiunto. Pensiamo - ha concluso - che siache ci sia dibattito politico in tutti gli Stati membri, e certamente fra i ministri delle Finanze oggi. Ma non vediamo alcun margine perché questo accada".