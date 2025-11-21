ICOP, nessuna azione portata in adesione all’OPA su Palingeo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA
) totalitaria obbligatoria promossa da ICOP su Palingeo
, l'offerente ha comunicato che dal 17 novembre 2025 al 21 novembre 2025 nessuna azione è stata portata in adesione. Alla data odierna, le Azioni detenute dall’Offerente, congiuntamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta, sono complessivamente pari al 70,20% del capitale sociale di Palingeo.
Il periodo di adesione è stato prorogato dalla CONSOB
dal 14 novembre al 17 dicembre 2025, con spostamento della data di pagamento del corrispettivo dal 21 novembre 2025 al 29 dicembre 2025. Pertanto, il periodo di adesione, come prorogato, ha avuto inizio il 27 ottobre e terminerà il 17 dicembre 2025, estremi inclusi.
Il corrispettivo, pari a 6,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'offerta in data 29 dicembre 2025, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni agli offerenti