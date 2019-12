Alitalia, cresce la soddisfazione dei passeggeri

(Teleborsa) -. Nel 2019 è infattiche ha fatto registrare, nel periodo gennaio-novembre di quest'anno una percentualedi viaggiatori che hanno espresso un giudizio "eccellente", "molto buono" o "buono" in un questionario via mail.Il dato risulta così inA conferma del trend positivo c'è anche l'(l'indicatore che misura la propensione dei clienti a raccomandare Alitalia ad amici e parenti in base alla propria esperienza) che negli undici mesi dell'anno èe di ben 16,5 punti percentuali rispetto al 2017.Plauso per Alitalia anche da parte del mensile americanoche nella sedicesima edizione del "GT Tested Reader Survey" - il sondaggio sulle eccellenze dell'industria del turismo e dei viaggi promosso dalla prestigiosa rivista - ha visto oltre 20.000 frequent flyer indicare laDue dunque i riconoscimenti che i lettori di Global Traveler hanno attribuito ad Alitalia anche quest'anno. I viaggiatori abituali hanno assegnato alla compagnia italiana, per il secondo anno consecutivo, ilper la comodità della poltrona di classe Magnifica, garantita dai rivestimenti in pelle Poltrona Frau, dalla possibilità di reclinarsi completamente per trasformarsi in un confortevole letto e dalla funzione massaggio."La qualità dei pasti offerti a bordo, i loro abbinamenti con i migliori vini italiani e il costante impegno di Alitalia nell'ideare un menu volto a raccontare l'Italia come un viaggio attraverso l'eccellenza dei suoi sapori - si legge in una nota -, hanno permesso inoltre alla compagnia italiana di ricevere per la"."Con il traguardo dei 10 riconoscimenti di seguito - conclude la nota - Alitalia entra a far parte della".