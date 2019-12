Altro che bianco, quest'anno il Natale è green: plastic free per 23,5 milioni di italiani

(Teleborsa) - Anche ilimbocca la rotta dell'. Manca, ormai, meno di une molti italiani sono già alle prese con i preparativi per celebrare la ricorrenza considerata da molti lasecondo quanto emerge dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, per ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento prodotto durante le imminenti festività l’82% degli italiani ha intenzione di adottareDai regali, agli addobbi per l’albero, fino al menù del cenone, quest’anno il. Merito "dell’effetto Greta" o delle sempre più evidentifatto sta che gli italiani intenzionati a fare qualcosa di concreto per il pianeta sono molti; a partire daglihe opteranno per unbandendo dalla tavola posate e piatti monouso in favore delle normali stoviglie in ceramica.per quasi(61%), che ridurranno la quantità di cibo del cenone e riutilizzeranno eventuali avanzi per i giorni successivi; per ilrientra nelle buone abitudini di riciclo anche la carta da regalo: ildegli intervistati ha dichiarato di volerne ridurre l’uso e, per questo, riutilizzerà quella dello scorso anno.In tema di, quasiabbellirà il proprio albero con materiale riciclato e decorazioni fatte in casa (22,7%).E se da un lato sono quasii che sceglieranno di regalare un prodotto ecosostenibile (27,3%), dall’altro poco meno di13,5%) hanno dichiarato che proprio per salvaguardare l’ambiente si impegneranno amerito della moda dellanciata da alcuni divi, o invece, semplice