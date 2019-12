FCA nel mirino del fisco. Portavoce: "Non condividiamo stime Agenzia Entrate"

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.A pesare sulle azioni, in un mercato già poco mosso, contribuisce la notizia che l'avrebbe contestato alla casa automobilistica di averdi euro, durante l'acquisizione graduale della società USA.Pronta. "Non condividiamo affatto" le considerazioni dell'autorità fiscale italiana in merito a una presunta sottovalutazione degli asset negli USA e "". Lo ha affermato un portavoce del Gruppo industriale.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 13,3 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,43.