Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,53% a 27.649,78 punti, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.112,76 punti. Guadagni frazionali per il(+0,51%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,57%),(+0,99%) e(+0,91%).Al top tra i(+2,02%),(+1,74%),(+1,63%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+5,79%),(+4,12%),(+3,76%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.