L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+1,56%), notevole balzo in avanti per Fullsix

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,56%, dopo la chiusura di ieri a quota 84.301,6.L'intanto guadagna lo 0,91%, dopo un inizio di seduta a quota 586.Tra i titoli del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,66%.Tra le azioni del, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,55%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,36%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,51%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,47%.