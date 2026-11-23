Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+7,93%), slancio per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 149.688,6 con uno sprint di 11.602,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.246, dopo un avvio di sessione a 1.300.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, brillante rialzo per STMicroelectronics, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'8,99%.
Prepotente rialzo per Technoprobe, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'8,75% sui valori precedenti.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, balza in avanti WIIT, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,51%.
Seduta vivace per Sesa, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,95%.
Risultato positivo per TXT E-solutions, che lievita del 2,16%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, vigoroso rialzo per Seco, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,70%.
Grande giornata per Beewize, che mette a segno un rialzo del 5,53%.
Ottima performance per Esprinet, che ha chiuso in rialzo del 4,85%.
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