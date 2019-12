In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sull'economia cinese con l’avvicinarsi della scadenza (il 15 dicembre) per l’entrata in vigore di dazi statunitensi su beni del Paese.Nel fine settimana sono stati resi noti i dati della bilancia commerciale della Cina che ha evidenziato un export ancora in calo, mentre le importazioni sono salite per la prima volta da aprile.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,107. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.462,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), a 58,76 dollari per barile, dopo che i membri OPEC+ hanno scelto di incrementare il taglio alla produzione di greggio di 500.000 barili al giorno fino a marzo 2020, portandola a 1,7 milioni di barili/giorno. L'obiettivo è quello di sostenere i prezzi dell'oro nero ed evitare un eccesso di offerta il prossimo anno.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,53% a quota +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,30%.riporta un -0,18%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%, mentresoffre un calo dello 0,37%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,93% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,96%),(-0,83%) e(-0,80%).di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,75%.avanza dello 0,70%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.del FTSE MidCap,(+2,56%),(+1,49%),(+0,97%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.