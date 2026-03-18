Borse europee positive con occhi sulle banche centrali

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, confermando l'impostazione dell'avvio. Gli occhi dei mercati sono concentrati sulla riunione stasera della Federal Reserve e, domani della BCE, da cui è scontato un nulla di fatto sui tassi, mentre attendono eventuali indicazioni sull'impatto del conflitto in Medio Oriente.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 4.957,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,96%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 94,57 dollari per barile, in netto calo dell'1,70%.



In discesa lo spread , che retrocede a quota +74 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,62%.



Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte , che vanta un progresso dello 0,81%, sostanzialmente tonico Londra , che registra una plusvalenza dello 0,31%, e buona performance per Parigi , che cresce dell'1,04%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,07% sul FTSE MIB , proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 47.695 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+4,42%), Banca Popolare di Sondrio (+3,46%), Buzzi (+3,46%) e Moncler (+3,42%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Hera , che ottiene -1,57%.



Tentenna ENI , che cede l'1,48%.



Sostanzialmente debole Stellantis , che registra una flessione dell'1,48%.



Si muove sotto la parità Italgas , evidenziando un decremento dell'1,44%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Pharmanutra (+10,01%), Danieli (+5,47%), Interpump (+4,96%) e Fiera Milano (+4,30%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea , che ottiene -8,31%.



Vendite su IREN , che registra un ribasso del 2,11%.



Seduta negativa per BFF Bank , che mostra una perdita dell'1,53%.



Contrazione moderata per Reply , che soffre un calo dell'1,21%.

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