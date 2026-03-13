Milano scende insieme al resto d'Europa

Il Brent resta sopra 100 dollari al barile

(Teleborsa) - Si muovono in deciso calo in avvio di seduta le principali borse europee, Piazza Affari inclusa, dopo i ribassi messi a segno dai mercati americani e asiatici, con gli occhi degli investitori puntati sul conflitto iraniano e sulla corsa del petrolio che alimenta i timori sull'inflazione. Ieri la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente l'acquisto del petrolio russo in transito.



Lieve calo dell' euro / dollaro USA , che scende a quota 1,146. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,86%.



Sale molto lo spread , raggiungendo +82 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,79%.



Tra le principali Borse europee soffre Francoforte , che evidenzia una perdita dello 0,95%; più contenuta la perdita per Londra che scambia con un -0,7%. Preda dei venditori Parigi , con un decremento dell'1,00%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,94%: sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share a 46.390 punti, in calo dello 0,96%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Saipem , che vanta un progresso del 2,10%.



Guadagno moderato per ENI , che avanza dell'1,36%.



Piccoli passi in avanti per Inwit , che segna un incremento marginale dello 0,58%.



Giornata moderatamente positiva per Tenaris , che sale di un frazionale +0,56%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian , che continua la seduta con -2,20%.



Si concentrano le vendite su Banco BPM , che soffre un calo dell'1,97%.



Vendite su Mediobanca , che registra un ribasso dell'1,95%.



Seduta negativa per Intesa Sanpaolo , che mostra una perdita dell'1,78%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Safilo (+3,52%), Avio (+3,11%), Italmobiliare (+2,74%) e MFE A (+2,16%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Webuild , che continua la seduta con -4,72%.



Sotto pressione BFF Bank , che accusa un calo del 3,40%.



Scivola NewPrinces , con un netto svantaggio del 3,34%.

