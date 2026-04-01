Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari
, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, sostenute dalle speranze
che il conflitto in Medioriente possa finire entro due o tre settimane
, come annunciato dal presidente Usa, Donald Trump. A Milano corrono Leonardo
, dopo che Citigroup ha promosso
il titolo a ’buy’ da ’neutral’, e Buzzi
, dopo che Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Hold" alzando anche il target price a 54 euro. Cedono invece gli energetici Eni
, Tenaris
e Saipem
.
Sul fronte macro
, da segnalare che a marzo il settore manifatturiero dell'eurozona
ha continuato a crescere
: l’S&P Global PMI del Settore Manifatturiero Eurozona è salito al livello più alto da metà 2022 di 51,6 da 50,8 di febbraio. Mentre, in Italia
, l'ISTAT ha reso noto che a febbraio l’occupazione
è scesa
al 62,4%.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,161. L'Oro
, in aumento (+1,37%), raggiunge 4.736 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,40% e continua a trattare a 99,96 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,81%. Nello scenario borsistico europeo
vola Francoforte
, con una marcata risalita del 2,53%, brilla Londra
, con un forte incremento (+1,97%), e ottima performance per Parigi
, che registra un progresso dell'1,99%.
Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 3,24% sul FTSE MIB
, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.064 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+2,52%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,89%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+7,20%), Buzzi
(+6,41%), Unicredit
(+5,96%) e Prysmian
(+5,49%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -2,78%. Tentenna Amplifon
, che cede l'1,34%. Sostanzialmente debole Saipem
, che registra una flessione dell'1,05%. Si muove sotto la parità Tenaris
, evidenziando un decremento dell'1,02%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BFF Bank
(+6,04%), Fiera Milano
(+5,87%), Webuild
(+5,66%) e Interpump
(+4,57%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -11,25%. Contrazione moderata per Pharmanutra
, che soffre un calo dell'1,02%. Sottotono Philogen
che mostra una limatura dello 0,88%. Deludente Moltiply Group
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.