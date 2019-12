Manovra, ok a emendamento 'salva-casa' e sconto Irpef 22% scuole musica

(Teleborsa) - Dall'allaalle scuole di musica, dal potenziamento dell'al modello. Sono alcune delleapprovate dalla Commissione Bilancio del Senato che sta procedendo spedita con le votazioni in vista del. I lavori sono stati sospesi e riprenderanno alle 15.30. Entro domani la Commissione dovrà. Il via libera del Senato al momento è fissato per venerdì.presentato dal presidente della commissione Daniele Pesco (M5S) prevede cheper i proprietari che trasferiscono a partire dal 2020 la propria abitazione, non di lusso, a. L'immobile continua a essere utilizzato dall'ex proprietario con contratto di affitto.Per quanto riguarda gli, arriva una al 22% a favore delle famiglie a basso reddito che iscrivono i figli alle scuole di musica e ai conservatori. Viene introdottosostenuta da contribuenti coneuro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam, a scuole di musica iscritte ai registri regionali e a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.Via libera anche a una proposta che prevede che ildovrà essere implementato tenendo conto delquello della città intelligente, inclusiva e sostenibile. L'obiettivo è quello di coniugare le esigenze della rigenerazione urbana con la transizione digitale.Inoltre,con l'obiettivo di un "rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica".E' passato anche un emendamento dei relatori che prevede il conferimento di un"in deroga ai limiti percentuali previsti".Arrivano anchein più nelal Fondo per la distribuzione di. Si tratta di un emendamento di Italia Viva che vede lo stesso Matteo Renzi fra i firmatari.