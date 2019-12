Enel si aggiudica il Corporate Startup Stars Award 2019

Enel

(Teleborsa) -si è aggiudicata il premio 2019 Corporate Startup Stars Award come. Nello specifico, Enel guida la Top 12 SEP1 Europe’s Corporate Startup Stars, una. SEP ha valutato oltre 50 società europee, dichiarando vincitrice Enel per i suoi eccellenti risultati nella collaborazione con le startup in tutto il mondo." - ha dichiarato. "Già nel 2015 abbiamo definito il nostro approccio all’Open Innovation, abbinando innovazione e sostenibilità in quella che all’epoca sembrava una combinazione alquanto singolare. Il risultato è stato un fenomenale effetto sinergico che ha generato valore per noi e per i nostri stakeholder, comprese le startup e le comunità intorno a noi., con l’obiettivo finale di massimizzare il valore generato dalla transizione energetica e dall’elettrificazione dei consumi".