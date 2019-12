Elezioni UK, Johnson: "Brexit il 31 gennaio"

(Teleborsa) - Laè ormai confermata. Secondo gli ultimi dati, 47 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentreperdendone 59. Sale lo, 13 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentre i(1 in meno).Risultati che spianano la strada a un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea in tempi brevi. "Andremo avanti e realizzeremo la Brexit senza indugi e nei tempi stabiliti" ha affermato Johnson commentando stamattina i risultati del voto e"Abbiamo spezzato lo stallo e la miserabile minaccia di un secondo referendum è stata sventata" ha aggiunto il premier.Auspicando unJohnson ha annunciato di voler mettere mano a tutti gli aspetti più importanti per una vera svolta del Paese, partendo dal Servizio sanitario nazionale per arrivare a scuole, polizia, ricerca, con la volontà "di rendere questo Paese il più verde e il più ricco". "Ma prima – ha detto chiudendo il suo intervento con una battuta – facciamo colazione"."Mi congratulo con Boris Johnson eÈ importante avere chiarezza" sono state le parole del. La Ue "è pronta a discutere gli aspetti operativi delle relazioni future" ha aggiunto Michel spiegando cheIl presidente del Consiglio europeo ha aggiunto che, nelle trattative sul futuro accordo commerciale, per l'Ue sarà importante "vegliare sull'integrità del mercato interno e sulla parità di condizioni". Riguardo ai tempi necessari per chiudere il negoziato, tuttavia, Michel non si è voluto sbilanciare. "Vista l'esperienza del passato sulla Brexit non faccio previsioni ma – ha affermato Michel – è importante dare stabilità e sicurezza il più presto possibile ai cittadini e alle imprese europee e anche britanniche".