Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 dicembre 2019

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziarioTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoIVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IMU - TASI - Versamento saldo IMU-TASI.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".TFR – Imposta sostitutiva - Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato al TFR.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembreIstat - Cittadini e ICT - Anno 2019BOJ - Inizia la riunione di politica monetariaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteTesoro - Comunicazione BOT e CTZ- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestraleIstat - Prezzi delle abitazioni - III° Trimestre 2019BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestraleBOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliBanca d'Italia - Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale; €-coinScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB DivScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento eccedenze contributive 2019.ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di novembreEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna