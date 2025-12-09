Sesa, buyback di 20.500 azioni

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra l'1 ed il 5 dicembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 84,74207 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 5 dicembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 228.996 azioni ordinarie proprie, pari all'1,49250035% dell'attuale capitale sociale.Oggi, a Milano, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,24%.