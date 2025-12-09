Sesa, buyback di 20.500 azioni

(Teleborsa) - Sesa
ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra l'1 ed il 5 dicembre 2025 sono state acquistate 20.500 azioni ordinarie proprie
, ad un prezzo medio unitario di euro 84,74207 per azione, per un controvalore
pari a 1.737.212 euro
.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.
Al 5 dicembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 228.996 azioni ordinarie proprie, pari all'1,49250035% dell'attuale capitale sociale.
Oggi, a Milano, frazionale rialzo per Sesa
, che mette a segno un modesto profit a +0,24%.