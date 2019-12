Marposs, finanziamento da 150 milioni da pool banche

Banco BPM

(Teleborsa) - Nei giorni scorsi Marposs ha stipulato un finanziamento per complessivi 150 milioni di euro finalizzato a sostenerne il piano di investimenti e la crescita.L'operazione ha visto partecipare in qualità di Global Coordinator e Bookrunner BNL Gruppo BNP Paribas - nel ruolo anche di Banca Agente - ee Crédit Agricole Italia in veste di Co-Arranger.Marposs, con 512 mln di ricavi consolidati nel 2018, di cui oltre il 90% all'esportazione, è il primo operatore italiano sul mercato domestico e tra i leader mondiali nella realizzazione di strumenti di precisione per la misura ed il controllo in ambiente di produzione.Lo sviluppo aziendale è stato caratterizzato da una significativa crescita interna e da un programma di acquisizioni di aziende, avviato nel 2000, che oggi conta 25 operazioni concluse ed una strategia di crescita che porta ad identificare possibili target in realtà imprenditoriali in settori di mercato affini al proprio business unitamente ad un focus rilevante sull'attività di ricerca e sviluppo in tecnologia.in un momento di trasformazione del settore Automotive, tradizionale riferimento di mercato - ha dichiarato il-. Siamo altresì impegnati in un percorso di diversificazione verso altri settori industriali in sviluppo. E' stato gratificante che questo gruppo di banche italiane con connotazioni europee, con le quali abbiamo un rapporto storico, abbia pienamente aderito al progetto, supportandoci con perizia e velocità di esecuzione in questo percorso, venendo incontro a tutte le nostre esigenze".sottolinea. Un'azienda in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi e sostenibili con forte vocazione all'internazionalizzazione. Un impegno che il nostro Gruppo bancario paneuropeo porta avanti garantendo risorse e competenza in ambito locale e internazionale offrendo, grazie al proprio network, un accesso unico ai migliori prodotti e servizi nei nostri 14 mercati principali".