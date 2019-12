Borsa di Tokyo consolida massimi raggiunti

Nikkei

(Teleborsa) - Le pocheaperte per la seduta del(S. Stefano) chiudono le contrattazioni, continuando a cavalcare l'onda positiva che ha spinto i mercati prima del Natale, in particolare la distensione delle relazioni internazionali sul commercio.La borsa diha così consolidato i massimi raggiunti, con l'indiceche ha recuperato lo 0,60% a 23.925 punti, mentre il Topix è salito a 1.731 punti (+0,57%). In attivo anche(+0,36%).Positiva la borsa diche segna un +0,85% a braccetto con+0,72%. Più cautache registra un -0,06% mentre resta chiusa per festività la borsa diFra le altre borse apertescende dello 0,29%, mentreriporta un +0,09%,+0,01% e+0,06%. Debole(-0,267%), mentreè in festa.