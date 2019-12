Regali, italiani si confermano "riciclatori seriali"

(Teleborsa) -, almeno 1 su 3, due milioni in più dell'anno scorso. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di, secondo cui il riutilizzo di regali non graditi, scartati sotto l'albero, faràAlla base della crescita di questa tendenza, che trasforma gli italiani in "riciclatori seriali", c'è appunto, soprattutto in periodo di crisi. L’aumento delle tredicesime è stato utilizzato per rimpinguare i risparmi o per le spese personali. Egoismo e paura per il domani, oltre all'aumento della povertà, condizionano fortemente i consumi.In pole position tra i beni riciclati troviamo i(vini, spumanti, prosecchi e dolci, tra questi, in primis, panettoni, pandori e torroni); il 30% sciarpe, guanti, cappelli, cosmetici e profumi; per il 25% libri.Il riciclo ha forme e modalità diverse. Tre quelle principali: 5 su 10(55% donne e 45% uomini); 3 su 10 quanti renderanno i doni ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in(52% uomini – 48% donne), infine, 2 su 10 proveranno asui canali online. L’identikit vede 9 "riciclatori seriali" online su 10 under 30 (65% uomini – 35% donne).