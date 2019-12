Calo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,20%), rosso per Intesa Sanpaolo

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Intesa Sanpaolo

Fineco

Banco BPM

listino milanese

Credem

small-cap

Banca Finnat

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 9.526,8, in calo dell'1,20% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 97, dopo aver avviato la seduta a 97.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,10%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,05%.