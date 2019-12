FS Italiane, in viaggio 40esimo Frecciarossa 1000 dotato di Wi-Fi Fast

(Teleborsa) - Sulleuna connessioneè sempre più una. Da oggi sono, infatti,attrezzati con l’innovativoche garantisce una navigazione. Ail sistema sarà presente su tutti ie verrà progressivamente esteso su tutti iDallo scorso giugno, la società di trasporto di Ferrovie dello Stato ha infatti avviato sui treni ad alta velocità l’installazione del sistemache consente di aggregare la capacità di banda 3G e 4G degli operatori telefonici assicurando una navigazione internet più veloce e stabile. Il nuovo sistema compensain una zona della linea ferroviaria con quella di altri operatori. Già presentela tecnologiadalle persone in viaggio su questi treni.Dal, sui quali è già stato potenziato il Wi-Fi con l’aggiornamento dei modem mono-operatore, per consentire di passare dalla navigazione 3G a quella 4G. L’ottimizzazione degli investimenti per migliorare i servizi internet sui treni presuppone piani di miglioramento dell’infrastruttura, con l’estensione del segnale 4G anche in galleria, e l’impegno degli operatori telefonici con il potenziamento della copertura radiomobile lungoin area urbana ed extra-urbana.A bordo dei Frecciarossa è inoltre attivo, iin realtà aumentata che tramite visori permettenella quale è possibile simulare e ritrovarsi alla guida del Frecciarossa.