Maltempo, gelo in arrivo nel fine settimana

(Teleborsa) -quando sulla Penisola si abbatteràL'anticiclone che aveva garantito finora sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali si dirigerà infatti verso la Scandinavia, lasciando il passo al gelo polare.Secondo gli esperti, gli effetti si sentirannocon l'arrivo di temporali e locali grandinate su Marche, Abruzzo e Molise.Il maltempo si abbatterà in particolare suldove sono previste, senza escludere la possibilità di imbiancate in pianura e sulle coste.Aria gelida con temperature sdove, al momento, dovrebbe prevalere il sole, con possibilità di nebbie mattutine in Pianura Padana.Nel frattempo, lae avanzato richiesta per lo stato di emergenza a seguito delleche hanno colpito la regione tra novembre e dicembre.Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione, la stima dei danni è ancora in corso. "C'è l'assoluta esigenza di, eliminando ogni ulteriore situazione di rischio per le popolazioni", ha aggiunto il governatore siciliano.