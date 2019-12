Banche, annunciato il più grande round di licenziamenti dal 2015

(Teleborsa) - Si tratta del più grande taglio di posti di lavoro dal 2015. Quest'anno, secondo i dati diffusi da Bloomberg, a livello globalehanno annunciato licenziamenti per unNumeri che si avvicinano drammaticamente ai 91.448 tagli di 5 anni fa.Una situazione che si mostra particolarmente critica ina causa dell'impatto sulla redditività di tassi di interesse negativi e delle sofferenze dell'economia.In totale, con i tagli del 2019,Tuttavia – fa sapere Bloomberg – la cifra è, in realtà, ancora più alta dal momento che diverse banche procedono ai licenziamenti senza divulgare i loro piani. Recentemente uno dei tagli più drastici è stato quello operato daovvero – come ha riferito il– il 2% dei suoi oltre 60mila dipendenti mondiali.Se neglii programmi governativi e l'aumento dei tassi aiutano gli istituti di credito a riprendersi velocemente dalle crisi finanziare, le banche europee stanno lottando per riprendere il passo.Secondo isulla base dei documenti depositati dalle banche presso le authority di supervisione,Ai vertici della classifica europea vi sono le banche tedesche e italiane.ha annunciato l'eliminazione di 18mila impieghi entro il 2022 mentreha annunciato il licenziamento di ottomila dipendenti entro il 2023 (il 9% della sua forza lavoro) e la chiusura di 500 filiali. Seguono poi, con riduzioni comprese tra tremila e cinquemila posti, Santander, Commerzbank, Hsbc e Barclays.