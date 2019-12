illimity Bank acquista gli NPL di MPS, titolo tonico in Borsa

illimity Bank

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -conferma di aver acquistato da Bancaun portafoglio didi euro (gross book value).Con questa operazione, lafinora realizzata da illimity, il valore nominale lordo complessivo deidalla banca sale adi euro. Il nuovo portafoglio è composto da crediti erogati nei confronti di debitori prevalentemente corporate unsecured., Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha commentato questa operazione ed il valore del complesso delle operazioni sinora realizzate, pari appunto a 5,5 miliardi, sottolineando: "Per raggiungere questo risultato, abbiamo condotto, con un team interno di oltre 100 professionisti dedicati e diversi advisor esterni altamente qualificati, un’attenta selezione esaminando numerosi portafogli ed acquisito esclusivamente quelli coerenti con quanto previsto dal piano strategico. Continueremo a lavorare in questa direzione cogliendo le significative opportunità offerte da una robusta pipeline".Le azioni della banca di Corrado passera oggi fanno piuttosto bene in Borsa, grazie anche a questa ed altre operazioni di successo, e procedono in rialzo dell'1,4% contro la performance fiacca del listino di Piazza Affari.