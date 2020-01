(Teleborsa) - Le. È la stima che emerge dalloredatto dall', realizzato in collaborazione con il Dipartimento Economia e Fiscalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del LavoroNello specifico si tratta diLo studio chiarisce che si tratta di, ma che avevano contemporaneamente unLa legge di bilancio per il 2020 prevede, infatti, l', da possedere l'anno precedente all'applicazione del regime. Tra questi, ila quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30mila euro.Tale condizione sembra, in particolare,(4.084 abbandoni) e i pensionati over 65 (3.527).L'analisi dell'Osservatorio stima che, oltre i due terzi (67,5%) del totale delle nuove iscrizioni 2019 (399.584).Facendo riferimento al nuovo regime forfetario, a fine 2019, ci sarebbero 554.902 aderenti, dati dalla somma dei 285.333 autonomi che nelle dichiarazioni Iva di aprile 2019 hanno optato per il nuovo regime forfetario e le 269.569 nuove iscrizioni che hanno aderito al regime.. Analizzando nel dettaglio le variazioni per classi di età, sono iche ora invece verrebbero penalizzati dalle modifiche alla flat tax.Dall'analisi infatti risulta che tra i 10mila lavoratori con redditi da lavoro o da pensione che, ci saranno icon redditi superiori ai 30 mila euro l'anno.