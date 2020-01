Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane (-0,73%), andamento negativo per Tiscali

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

small-cap

Tiscali

Be Think, Solve, Execute

TAS

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 91.580,1, in diminuzione di 673,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 613, dopo aver avviato la seduta a 616.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,69%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,79%.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 6,50%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,54%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,44% sui valori precedenti.