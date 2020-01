Boom delle auto elettriche e ibride in Italia

(Teleborsa) - Unche in Italia hanno visto le, con uni.A dirlo è un'analisi dell'sui dati delle immatricolazioni in Italia in relazione al, il colosso delle auto elettriche di Elon Musk, che a Wall Street, quasi quanto General Motors e Ford insieme."Le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche negli ultimi dodici mesi - si legge in un comunicato Uecoop - sono state quasi 127mila segnalando unasia nel trasporto domestico che in quello commerciale e nelle attività di servizi".Ad aiutare, ricorda Uecooop, è stata anche unache prevede i"La nuova mobilità comporta peròda affrontare - afferma Uecoop - per questo è".Nonostante il successo registrato negli ultimi anni, "rispetto a quelli a benzina e diesel", sottolinea Uecoop che ricorda anche le difficoltà, per chi sceglie i veicoli totalmente elettrici, legate alla mancanza di un'estesa e capillare rete di colonnine di ricarica."La transizione verso auto elettriche o ibride è unche ancora risentono - conclude Uecoop - degli effetti negativi della grande crisi di dieci anni fa".